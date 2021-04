El boxeador Félix “El Diamante” Verdejo guardó silencio en su llegada hoy al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan luego de que fuera citado con relación a la pesquisa sobre la desaparición de la joven Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, de 27 años, con quien presuntamente mantenía una relación sentimental.

El púgil acudió acompañado por sus abogados.

La Policía confirmó, cerca de las 10:00 a.m. de hoy, que un auto encontrado en Canóvanas es el de Rodríguez Ortiz, y acordonó la zona como parte de la investigación. Esta transitaba en automóvil marca Kia Forte, color gris oscuro, del 2016, con la tablilla número ISS-641.

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, fue quien dijo que al momento se ordenó sellar el carro para la investigación.

El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) activó anoche la Alerta Rosa tras la desaparición de Rodríguez Ortiz, quien es vecina del residencial Villa Esperanza de Caimito en Cupey, luego de que su familia se percatara que no llegó a su trabajo en la mañana.

Una compañera de trabajo les dijo a los investigadores que le preguntó a través del servicio de mensajería de WhatsApp si iría a trabajar y esta le respondió que no se sentía bien. Después de esa comunicación pasadas las 7:30 a.m., no se tuvo contacto con ella.

En la querella se notificó que la joven se disponía a mostrarle al púgil los resultados positivos de una prueba de embarazo.

Mientras, la última vez que su familia supo de su paradero fue a eso de las 7:00 de la mañana de ayer, jueves, cuando habló con su madre, según reveló en un comunicado de prensa la teniente Aymee Alvarado Cardona, directora de la División de Crímenes Contra la mujer y Violencia Doméstica de la Policía.

Información brindada a la Policía sobre la joven desaparecida Keishla Marlen Rodríguez Ortiz

Rodríguez Ortiz mide cinco pies con cuatro pulgadas de estatura, pesa unas 120 libras, es de tez blanca, y tiene pelo rubio y ojos marrones.

Alvarado Cardona explicó que la Alerta Rosa se activa en los casos en los que se reporta una mujer mayor de 18 años desaparecida o secuestrada, y cuyas circunstancias reúnen los criterios establecidos por ley. Además, busca que los ciudadanos colaboren compartiendo información que ayude a encontrar el paradero de la joven.

A raíz del reporte recibido, López Figueroa ordenó de inmediato activar un grupo de trabajo integrado por múltiples divisiones de la uniformada, liderados por el capitán Luis E. Díaz Muñoz, director del CIC de San Juan.

Entre las unidades activadas en la búsqueda figura la División de Homicidios, la División de Propiedad, la División de Servicios Técnicos, la División de Inteligencia Criminal y la División de Crímenes Contra la Mujer. La Unidad de Personas Desaparecidas que dirige el teniente José Bonilla Ruiz, colabora también con la investigación.

El comisionado de la Policía aseguró que la búsqueda es una prioridad para su equipo.

Los investigadores recorrieron junto a la familia la ruta que tomaba a diario para ir a su trabajo, sin encontrar evidencia. A pesar de que el teléfono celular está apagado, tratarán de triangular alguna señal que les arroje pistas para localizarla.

Como parte de las gestiones investigativas, también se harán indagaciones en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, para descartar que hubiese abandonado el país.

Un tablón de expresión también fue colocado con la información de la desaparecida, y se han realizado entrevistas a sus familiares y allegados.

López Figueroa, además, hizo un llamado a los ciudadanos para que colaboren en la búsqueda de Rodríguez Ortiz, comunicándose a la línea confidencia del NPPR al 787-343-2020 o al 787-793-1234, extensión 2200.