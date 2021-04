La familia de la joven desaparecida desde la mañana de ayer, Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, de 27 años, aseguró esta mañana en Telemundo que por los pasados 11 años la mujer mantenía una relación con el boxeador Félix “El Diamante” Verdejo y que en las últimas semanas se habían enfrentado por el embarazo de ella.

“Él la había amenazado. (Le decía) que no tenga el bebé, que lo aborte”, contó compungida Keila Ortiz Rivera, madre de la desaparecida.

Su hermana, Bereliz Nichole, suplicó por el regreso de ella al hogar, a la vez que detalló que la relación del púgil con su hermana comenzó hace 11 años.

“Ellos se conocen primero que él conociera a su esposa… ella sabía”, contó.

“Ellos llegaron, como hace tres meses por aquí y la confrontaron. Ya la esposa de Verdejo tenía conocimiento, de toda la vida”, añadió.

Bereliz Nichole contó que ella le había pedido en múltiples ocasiones que terminara esa relación, que se buscara a otra persona. “Tu no haces nada con tu vida por estar ahí”, contó que le llegó a reclamar a su hermana.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan citó para hoy, viernes, al boxeador Félix “El Diamante” Verdejo con relación a la pesquisa.

El púgil les anticipó que acudirá acompañado por sus abogados.

El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) activó anoche la Alerta Rosa tras la desaparición de Rodríguez Ortiz, quien es vecina del residencial Villa Esperanza de Caimito en Cupey, luego de que su familia se percatara que no llegó a su trabajo en la mañana.

Una compañera de trabajo les dijo a los investigadores que le preguntó a través del servicio de mensajería de WhatsApp si iría a trabajar y esta le respondió que no se sentía bien. Después de esa comunicación pasadas las 7:30 a.m., no se tuvo contacto con ella.