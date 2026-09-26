El Departamento de Justicia presentó este jueves 15 cargos contra un hombre señalado por presuntamente abusar sexualmente de su hijastra cuando era menor de edad, en hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2024.

Durante una vista celebrada en el Tribunal de Carolina, se determinó causa para arresto por seis cargos de agresión sexual, seis de incesto, dos de maltrato y uno por actos lascivos.

La fianza global fue fijada en $1,125,000.

De acuerdo con información ofrecida por las autoridades a Telenoticias, la menor tenía entre 9 y 12 años aproximadamente cuando presuntamente ocurrieron los hechos.

La investigación comenzó en 2024, luego de que la menor le contara a su madre lo que presuntamente estaba ocurriendo. La mujer acudió posteriormente a las autoridades, lo que dio paso a la pesquisa.

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Según la investigación fue la madre quien alertó a las autoridades después de que la menor le relatara los hechos que presuntamente involucraban a su padrastro.

Debido a que la investigación está relacionada con una alegada agresión sexual contra una menor, las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre los hechos bajo investigación.

El imputado no prestaría la fianza impuesta, por lo que sería ingresado en prisión.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 7 de octubre en el Tribunal de Carolina.