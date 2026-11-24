“El testimonio de Anthonieska es increible y no creíble”.

El Ministerio Público expuso este martes tras el testimonio de Anthonieska Avilés Cabrera, convicta por el crimen de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, que no existe base para un nuevo juicio contra su madre, Elvia Cabrera Rivera, ya que considera que el jurado que rindió un veredicto de culpabilidad le hizo justicia a la víctima.

Pratts Rosario falleció el 11 de agosto de 2025 en Aibonito, en medio de un confuso incidente en el que ocurrieron varias peleas y ella terminó apuñalada.

Durante una vista evidenciaria ante la jueza Vanessa I. Méndez Torres, en el Tribunal de Aibonito, la hija de la coacusada alegó que fue su hermana paterna, Mariatny, quien apuñaló a Pratts Rosario, de 16 años, y que su mejor amiga Gabriela “Gaba” Figueroa, fue quien le entregó el peine rosado de defensa personal con la cuchilla oculta en el mango y no su progenitora, como declararon cuatro testigos en el juicio en su fondo.

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Al final de los procesos la jueza, tras escuchar las declaraciones de la convicta y las partes, notificó que su determinación la hará por escrito.

Anthonieska, además, sostuvo que la entonces pareja de Mariathny, a quien identificó como Karelin, le estaba dando puños a la víctima con un objeto punzante en la mano.

“Si estos testigos están en la escena, presencian lo que pasa y lo único que dicen es que vieron a Karelin dando con las manos. Nadie dijo aquí, inclusive Dylan, dijo que le dieron en un hombro, que Karelin dio en la espalda de Lela y en ningún lado hay una cortadura”, planteó la fiscal Belinda Brignoni, durante su argumentación final.

Subrayó la fiscal que el tipo de exoneración de un acusado no debe fomentarse.

Avilés Cabrera hizo su alegación de culpabilidad el 15 de septiembre de 2026 y fue sentenciada a 38 años y un día de prisión mediante un acuerdo con la Fiscalía. Su madre, en cambio, recibió una pena de 102 años de cárcel por cargos de asesinato en primer grado y Ley de Armas.

Brignoni señaló varias inconsistencias e incongruencias en la propia prueba como, por ejemplo, que Anthonieska aceptó que apuñaló la víctima, pero alegó que fue en los muslos. Declaró que fueron su media hermana y la pareja de esta quienes agredieron a Pratts Rosario mortalmente. Fue más allá al alegar que Miriatny le confesó por teléfono que fue la última persona que apuñaló a la víctima.

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Sus expresiones no están plasmadas en la declaración jurada del 5 de octubre, ante el notario Pedro Díaz García y por primera vez las dijo durante la vista de hoy.

La prueba de la fiscalía avalada por el jurado establecía que Anthonieska le dijo a Gaba que había apuñalado a Gabriela Nicole, justo antes de limpiarse la sangre con un paño que desechó.

También observó que primero dijo que la mamá, que trabajaba como “bartender”, no le dio alcohol esa noche. Después alegó que fue su otra hermana, Anthiany, quien se lo suministró. Al final admitió que consumió al menos cinco tragos.

La fiscalía señaló las versiones sobre la hora en la que su amiga Gaba, supuestamente, le entregó la peinilla de defensa, brindó una “versión acomodaticia” que no está fundamentada en la prueba, aseveró la fiscal, y que la propia Elvia aceptó en el informe presentencia que Miriatny y Karelin dieron patadas y agredieron con las manos a la víctima.

Por su parte, el licenciado Rivera Ramos insistió en que lo que declaró Anthonieska planteó una duda razonable sobre la coautoría o la conducta delictiva de su representada.

Por tal razón, solicitó que sea un jurado el que evalúe si realmente a Gabriela Nicole se le hizo justicia condenando a Anthonieska y a Elvia.

“Lo que sí surge de todo este proceso, y que es lo que ese jurado debiera evaluar (en un nuevo juicio), y le pedimos que nos de esa oportunidad, es que no haya duda de si otras personas o no participaron de la muerte de Gabriela Nicole Pratts Rosario, honorable juez. Que no haya duda de que, si en efecto, un jurado establece que si más nadie participó en esta muerte, que la señora Elvia Cabrera Cumpla lo tenga que cumplir”, culminó Rivera Ramos.

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La fiscal confrontó a Anthonieska con su declaración jurada del 5 de octubre, específicamente sobre la salvedad que hizo de que su narración de los hechos no tiene la finalidad de obstruir la justicia, a pesar de que no lo reveló estos detalles para no autoincriminarse.

La convicta indicó que eso no era correcto.

A su vez, negó que ella o su madre tuvieran problemas con Gabriela Nicole. Pero luego aceptó que estaban molestas con la víctima por la publicación de unos mensajes en las redes sociales.

“Le estoy preguntando si de una de esas publicaciones su madre le dijo a usted que, sobre Lela, que si aguantara una galleta y si Lela ponía estupideces en las redes que la reventara donde la cogiera o saliendo de la escuela y que se acababa el problema. ¿Sí dijo eso?”, indagó la fiscal.

Anthonieska contestó que sí se lo dijo, pero que no le mencionó el nombre de Gabriela Nicole.

El ministerio públicó preguntó sobre las razones por las cuales no declaró esta versión y señaló a su media hermana y a su pareja, Karelin, como presuntas responsables de los hechos.

Anthonieska repitió que esa fue la asesoría recibida de su defensa, a preguntas de Rivera Ramos.

“¿Por qué le reconoce a la compañera fiscal que usted entendía que hablar de Karelin y hablar de Miriatny no le afectaba a usted en su caso y aun así no lo escribió?“, preguntó Rivera Ramos.

“Porque mi abogada no me lo permitía y es mi hermana”, respondió la joven. Además, antes había expuesto que le indicaron que solo mencionara a su madre.