Un guardia de seguridad resultó herido de bala con su arma de reglamento esta mañana, en el condominio Sea Side situado al lado de la Playa Mar Chiquita, en Manatí.

A eso de las 8:00 a.m. se recibió una llamada al cuartel de Manatí, del hospital Dr. Center de Manatí, en la que se alertó sobre una persona herida de bala que había llegado a recibir asistencia médica.

Al lugar llegó a investigar el agente Gabriel Jiménez Otero, quien entrevistó al herido, identificado como Tomás Arnaldo Correa Cruz, de 58 años, quien indicó que trabaja como guardia de seguridad para la Compañía Unique Segurity en el condominio.

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Después de utilizar el baño, al volver a colocar su arma de fuego en el área de la vaqueta externa, ejerció presión con la camisa en el área del gatillo, ocasionando un disparo.

Correa Cruz, recibió una herida en el área de la pantorrilla derecha, con entrada y salida y manejó el vehículo de la compañía hasta el hospital, donde fue atendido por el médico de turno. Su condición fue descrita como estable.

Se le ocupó una pistola Glock, modelo 19X, calibre 9 milímetros, tres cargadores y 56 municiones.

Además, en el vehículo Ford Taurus de la empresa se ocupó como evidencia un casquillo y el plomo de blindaje que recogió del suelo, luego del incidente.

Al lugar se persono el agente Reynaldo Ortiz, adscrito a la División de Servicios Técnicos de Arecibo, quien tomó 48 fotos para documentar lo sucedido.