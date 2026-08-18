Un intento de carjacking terminó en un intercambio de disparos durante la noche del lunes en los predios del supermercado Famcoop, ubicado en la carretera PR-174, en Bayamón.

Según la información preliminar suministrada por la Policía, el incidente ocurrió a eso de las 8:03 p.m., cuando un hombre se encontraba dentro de su Jeep Compass del año 2021.

En ese momento, un individuo enmascarado y vestido de negro lo interceptó y, mediante amenaza e intimidación, le ordenó que saliera del vehículo.

El sospechoso portaba un arma de fuego larga.

Al percatarse de lo que ocurría, el guardia de seguridad del establecimiento intervino y repelió la agresión, lo que provocó un intercambio de disparos.

Tras el enfrentamiento, el sospechoso huyó del lugar.

La Policía informó que nadie resultó herido durante el incidente.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.