Las autoridades localizaron esta mañana un cadáver calcinado en el baúl de un vehículo quemado en su totalidad durante la mañana de este jueves a orillas de una carretera en Aibonito.

Según la información preliminar, el hallazgo fue reportado a eso de las 7:00 a.m. en la intersección de las carreteras PR-173 y PR-14, a la altura del sector Empalme del barrio La Plata.

El vehículo fue descrito como marca Hyundai Accent, color negro y del año 2000. Se hicieron gestiones con la División de Vehículos Hurtados de Aibonito para poder identificar a su dueño registral.

El agente José Vázquez Ortiz adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito y el fiscal Marcos Algarín Echandi continuarán con la investigación correspondiente.