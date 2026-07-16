La Policía identificó al hombre que fue asesinado a tiros la tarde del miércoles en el estacionamiento del residencial El Prado, en Río Piedras.

La víctima fue identificada por familiares como Luis Omar Clemente Acosta, de 31 años y residente de Río Piedras.

Según el informe preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 5:07 p.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos frente al edificio 43 del complejo de vivienda pública.

Al llegar a la escena, agentes adscritos al precinto de Río Piedras encontraron el cuerpo baleado de Clemente Acosta en el área del estacionamiento.

El agente Miguel Sáez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, tiene a cargo la pesquisa junto a la fiscal María Sofía Cruz Colón.