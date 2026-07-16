Un joven de 23 años fue asesinado a tiros la noche del miércoles mientras conducía una motora por la avenida Conquistador, a la altura del sector Veve Calzada, frente a un establecimiento en Fajardo.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el crimen fue reportado a eso de las 8:25 p.m., luego de que una llamada por radiofrecuencia alertara sobre una persona herida de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron herido de bala al conductor de una motora marca Veloce, modelo Tank, color gris, del año 2025.

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La víctima fue identificada como Luis Josué Rivera Rivera, de 23 años y residente de Fajardo. Según informó la Policía, Rivera Rivera tenía expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas y la Ley 54 de Violencia Doméstica.

Paramédicos lo transportaron a una institución hospitalaria, donde falleció mientras recibía atención médica.

La pesquisa quedó a cargo de agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo, en unión a la fiscal Sandra Cortés.