Un joven de 26 años enfrenta cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y múltiples violaciones a la Ley de Armas por el asesinato de una mujer ocurrido en febrero pasado en Yauco, informó este miércoles la Policía de Puerto Rico.

El acusado fue identificado como Diamond Luis Toledo Morales, residente de Ponce.

Ficha policial del imputado, Diamond Luis Toledo Morales, de 26 años y residente de Ponce. ( Suministrada )

Según la investigación de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, los hechos ocurrieron el 18 de febrero de 2026, a eso de las 4:53 de la madrugada, cuando una llamada alertó sobre disparos en la carretera PR-359, en la entrada al barrio Cambalache.

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Al llegar al lugar, los agentes encontraron en el interior de un Toyota Tercel azul del 1994, el cuerpo de Alma Daliz Torres Nazario, de 40 años, quien presentaba varias heridas de bala.

De acuerdo con la pesquisa, Torres Nazario conducía el vehículo acompañada por otras personas cuando el ahora imputado se les acercó en otro auto en movimiento y, presuntamente, abrió fuego desde el interior del vehículo, ocasionándole la muerte.

La jueza Sostycelie Galarza Quiñones, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto en todos los cargos y le impuso a Toledo Morales una fianza global de $6.4 millones el martes. Al no prestar la fianza, el imputado fue ingresado en Las Cucharas, en Ponce. La vista preliminar fue señalada para el próximo 28 de julio.

La investigación estuvo a cargo del agente Héctor Cappas Mateo, quien consultó el caso con la fiscal Limarie Cobián.