Un hombre de 43 años resultó herido de bala durante la madrugada de este jueves en la urbanización Irlanda Heights, en Bayamón, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, el incidente fue reportado a eso de las 12:39 a.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre disparos en la calle Babilonia.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al perjudicado con múltiples heridas de bala.

Paramédicos acudieron a la escena y transportaron al perjudicado a una institución hospitalaria para recibir tratamiento médico. Al momento, las autoridades no han informado la condición de salud de la víctima.

El caso quedó a cargo de la agente Nivia Arce Rivera, adscrita a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Bayamón.