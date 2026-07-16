Las autoridades investigan el motivo del asesinato de un hombre reportado durante la mañana de este jueves en Arecibo.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima, que estaba esposada, murió a eso de las 6:40 a.m. tras recibir impactos de bala en hechos ocurridos en el barrio Río Arriba, a la altura del kilómetro 3.4 de la carretera 621.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

El occiso fue descrito como de tez trigueña, edad aproximada de 35 años, 5’10″ de estatura, 170 libras de peso y vestía pantalón y camiseta color negro y tiene un tatuaje que no fue descrito en la pierna izquierda.

Su cadáver presentaba varias heridas de bala en el área del rostro y se recuperaron en el lugar cuatro casquillos de dos calibres diferentes.

La agente Vanessa Meléndez Cruz, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, en unión al fiscal Luis O. Martínez Otero, de la fiscalía de Arecibo, tienen a cargo la pesquisa.