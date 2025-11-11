La Policía investiga un doble asesinato reportado esta madrugada en el barrio Candelaria Arenas de Toa Baja, donde fueron hallados dos cuerpos calcinados dentro de un carro.

Según la información preliminar, a eso de las 3:26 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre disparos y un herido de bala en la carretera 865, frente a una subestación de LUMA Energy.

Al llegar los agentes al lugar, encontraron un auto en llamas. Luego de que los bomberos extinguieran el fuego, descubrieron dos cuerpos calcinados en el área del baúl.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y el fiscal de turno asumieron la pesquisa.