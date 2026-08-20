El cadáver de un hombre fue hallado esta mañana sobre el área verde de la acera del expreso PR-181, frente al residencial El Prado, en Río Piedras, según informó la oficina de Prensa de la Policía.

Las autoridades fueron alertadas a las 6:10 a.m. tras alguien divisar el cuerpo de una persona de entre 40 a 45 años, vestida con una camiseta, pantalón corto y tenis.

Al momento, se desconoce la identidad del sujeto, quien no presenta signos de violencia visibles.

No se ha cerrado ningún carril en esa transitada carretera.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión al fiscal de turno, tienen a cargo la pesquisa.