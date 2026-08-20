El joven de 20 años que fue asesinado anoche en una balacera que dejó el saldo de cuatro heridos, en la intersección de las carreteras PR-142 y PR-159 por el desvío de Corozal, era investigado por un crimen ocurrido en el mes de junio.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:26 p.m. mientras Jesús D. Rivera Malpica transitaba en una motora tipo scooter escoltado por los ocupantes de un automóvil marca Honda Accord para acudir a un residencial aledaño a intercambiar la misma.

Este fue acechado e interceptado por los ocupantes de un vehículo que abrieron fuego contra él, alcanzándo a sus acompañantes también.

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Rivera Malpica, vecino del barrio Bajura en Vega Alta, fue trasladado a un hospital del área, donde posteriormente falleció.

El occiso fue arrestado y procesado este año por violación a la Ley de Armas en el área policíaca de Arecibo, confirmó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, José Cruz Marrero.

“Era investigado como sospechoso de un asesinato en el balneario de Vega Baja, el 24 de junio, el móvil podría ser una posible venganza”, explicó el funcionario, quien aclaró que en esta etapa preliminar todavía no pueden llegar a esa conclusión.

Jeremy Santiago Mañón, de 22 años y residente de la comunidad Almirante, fue asesinado a tiros a las 2:34 a.m. del 24 de junio de 2026 en la carretera PR-692, cerca de la playa Puerto Nuevo en Vega Baja, durante la celebración de la Noche de San Juan.

En este caso ocurrido en la playa se manejaba la teoría de que se desató una discusión o pelea en el lugar que escaló hasta culminar en el tiroteo.

En el incidente también resultaron heridos dos adolescentes de 16 y 17 años, así como otros dos jóvenes de 18 y 22 años.

Todos fueron transportados a una institución hospitalaria para recibir atención médica. Al momento, los cuatro perjudicados permanecen en condición estable.

El agente John Crespo Pérez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Vega Baja, junto al fiscal Josué Padilla investigaron la escena.