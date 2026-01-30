Agentes del precinto de Cedro Arriba en Naranjito y del CIC de Vega Baja investigan una escena en la que se localizaron presuntos restos de vísceras humanas y un corazón en un solar ubicado en el kilómetro 5 de la carretera PR-808 del barrio Maná en Naranjito.

De acuerdo con la información preliminar, a eso de las 10:00 a.m., el personal de ornato del municipio realizaba la limpieza del área y uno de los empleados se topó con unos órganos que aparentan que son de humano, por lo que se le notificó de inmediato al personal del CIC de Vega Baja y al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

También se informó que uno de los canes de la Policía de Puerto Rico fue activado como parte de la investigación en el lugar en busca de más evidencia.

La sargento Omayra Arnaldi del CIC de Vega Baja y el sargento municipal Víctor Pérez se encuentran en la escena.