El cadáver de un hombre sin aparentes signos de violencia fue localizado en la tarde de ayer, domingo, en la carretera PR-107, en la urbanización Borinquen, cerca de una panadería, en Aguadilla.

Según el informe de novedades de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación. Al llegar los agentes, encontraron sobre el pavimento el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Marcos Roldán Castillo, de 66 años.

El cadáver fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de la autopsia.

El agente Juan López Rivera, adscrito a la División de Homicidios Aguadilla, junto a la fiscal Rodríguez tienen a su cargo la investigación.