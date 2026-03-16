Un hombre que era buscado por cargos de homicidio y posesión ilegal de armas en el municipio de Arecibo, fue capturado el pasado 11 de marzo mientras se escondía en una residencia en Keasbey, en el estado de Nueva Jersey, informó hoy el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Juan Alberto Bordonada Laureano, de 30 años, era buscado por su presunto vínculo a un tiroteo ocurrido en febrero de este año.

A través de una investigación, la Policía de Puerto Rico en coordinación con la Fuerza de Tarea de Fugitivos Violentos de los Alguaciles, se determinó que Bordonada Laureano se había trasladado a Nueva Jersey. En horas de la madrugada, los agentes ejecutaron un operativo para arrestar a Bordonada Laureano en la vivienda. El fugitivo fue detenido sin incidentes.

PUBLICIDAD

“Este arresto envía un mensaje claro: aquellos que cometen crímenes violentos y tratan de esconderse fuera de Puerto Rico no encontrarán refugio. Nuestros investigadores lo rastrearon hasta Nueva Jersey y, gracias al trabajo coordinado de nuestros equipos de fugitivos, pudimos ponerlo bajo custodia”, expresó en declaraciones escritas Wilmer Ocasio Ibarra, jefe de los alguaciles federales en Puerto Rico.

Bordonada Laureano actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Middlesex, a la espera de ser trasladado a Puerto Rico, donde enfrentará los cargos pendientes en su contra.

“Reconozco y agradezco la excelente colaboración de nuestros socios en el estado de Nueva Jersey. Los Alguaciles de Estados Unidos, junto con agencias estatales y locales, continuarán identificando, persiguiendo y arrestando fugitivos violentos dondequiera que intenten esconderse”, sostuvo Ocasio Ibarra.