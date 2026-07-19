La Policía confirmó que un hombre que fue hallado herido de bala cuando las autoridades acudieron a extinguir un incendio en una residencia de Bayamón, murió en horas de la noche mientras recibía atención médica.

Los hechos se reportaron a eso de las 2:15 p.m. de este sábado en una residencia localizada en la calle Amatista Final, en la urbanización Mirabella Village, entrada del sector El Volcán, en Bayamón.

El informe policiaco precisa que se recibió “una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una residencia en llamas. La unidad policíaca llegó hasta el lugar, junto a la unidad del Cuerpo de Bomberos, Manejo de Emergencias y Rescate de Bayamón y localizó a un hombre, en circunstancias que se encuentran bajo investigación, con un disparo en el área de la cabeza”.

Según reportó El Nuevo Día, alegadamente el hombre sostuvo una discusión con su esposa, tras lo que tomó la fatídica decisión de privarse de la vida. “Finalmente murió mientras era atendido en el Centro Médico. Aparentemente tuvo unas diferencias con su pareja y tomó la decisión de quemar “la casa y luego privarse de la vida utilizando un arma de fuego”, indicó el capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.