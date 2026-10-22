Un hombre de 69 años sufrió una lesión en el brazo izquierdo luego de que un vecino, de 45, presuntamente lo agrediera con una pala de corte utilizada en trabajos de construcción, en hechos reportados el miércoles en Maunabo.

Según la información preliminar de la Policía, la agresión se reportó a eso de las 11:23 a.m. en las Parcelas Nuevas del barrio Palo Seco, mientras el perjudicado realizaba trabajos de construcción.

El querellante alegó que el vecino se le acercó y lo agredió con la herramienta, además de amenazarlo de muerte.

Familiares transportaron al perjudicado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Maunabo, donde un médico le diagnosticó una posible fisura en el brazo izquierdo.

La agente Erika O. Figueroa Vázquez, del Distrito de Maunabo, investigó preliminarmente el caso y lo refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao. El agente Luis E. Navas Marín, de la División de Servicios Técnicos, tomó fotografías y ocupó la propiedad como evidencia.