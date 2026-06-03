Un hombre murió el martes al mediodía luego de sufrir una caída mientras buscaba verduras en una zona del barrio Doña Elena Abajo, en Comerío, informó la Policía.

Agentes del distrito de Comerío fueron alertados a las 12:30 p.m. sobre el hallazgo de una persona sin vida a orillas de una calle en el sector Tosca.

Al llegar a la escena, un residente del área identificó al fallecido como su primo, José Aníbal Soto Rojas, de 71 años.

La investigación apunta a que Soto Rojas había salido de su residencia para buscar verduras en un área cercana. Para ello, subió por un talud cubierto de tierra y maleza portando un machete para extraer el producto.

Sin embargo, Soto Rojas cayó desde una altura aproximada de entre 20 y 25 pies. El septuagenario murió en el lugar.

Personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Naranjito y paramédicos acudieron al lugar y certificaron que no presentaba signos vitales.

El caso fue investigado por el agente Torres, del distrito de Comerío, junto a la agente Heidi Rivera, de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, y la fiscal Ámbar Ramos Ortiz.