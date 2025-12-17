Un hombre de 36 años enfrenta cargos criminales por presuntamente darle un chocolate con cannabis a una menor de 8 años y cometer actos lascivos, en hechos ocurridos en Juncos.

La Policía de Puerto Rico informó que el imputado fue identificado como George L. Domínguez Alejandro, residente de ese municipio. Los presuntos hechos se registraron en horas de la tarde del lunes, 15 de diciembre, según la investigación policial.

El fiscal Amed Rivera ordenó la radicación de cargos por maltrato y actos lascivos bajo la Ley para la Prevención del Maltrato y Protección de Menores, así como intoxicación bajo el Código Penal de Puerto Rico.

El martes, Domínguez Alejandro fue presentado ante la jueza María Hernández Calzada, del Tribunal de Caguas, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $160,000. Al no poder prestarla, fue fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el 23 de diciembre.

La investigación estuvo a cargo de la agente Brenda López, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del CIC de Caguas, bajo la supervisión de la sargento Hilda González.