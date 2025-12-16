De los cuatro años y tres meses de prisión que se le impusieron por tres cargos federales de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia, el productor Sixto Jorge “George” Colón Díaz cumplió alrededor de dos años y medio de cárcel.

El Negociado federal de Prisiones estableció en el expediente del convicto Colón Díaz que este terminó de cumplir su condena el 16 de octubre de 2025.

La sentencia de 51 meses de cárcel se la impuso el juez federal Francisco Besosa el 4 de agosto de 2023. Pero, había sido ingresado a prisión el día en que se le encontró culpable, el 3 de febrero de 2023, por orden del mencionado juez.

Es conocido que los presos federales aplican para bonificaciones por buen comportamiento que reducen sus penas en prisión.

Tras varias semanas de haber salido de prisión, Colón Díaz, de 57 años, participó en un ‘podcast’, llamado ‘Expertos en Nada’ y que es moderado por Fernand Reyes, en el que alega reveló su verdad. Afirmó que fue preso por una “maldad política” y hasta manifestó que un exfiscal federal le expuso que supuestamente buscaban que Jorge Pabón, conocido como El Molusco, fuera preso, porque había “un montón de gente poderosa mordíos por Molusco”.

En la publicación, Colón Díaz vestía una gorra que decía “FaBrI – cadores”. Las letras mayores detonan el FBI, que es el Negociado Federal de Investigaciones. De hecho, mencionó que en el proceso que enfrentó conoció a muchas personas que le decían que habían pasado por lo mismo.

“A mí me tiraron dos cáscaras antes de fabricarme el caso”, afirmó, al exponer que un agente intentó que cediera a su pedido por $10,000.

Alegó que cinco de los jurados en el juicio que salió culpable estaban supuestamente “comprados”.

El día en que Díaz Colón fue declarado culpable ante un jurado de siete mujeres y los cinco hombres, este gritó que se había cometido una “injusticia”.

El enjuiciamiento se dio como secuela de las controversias suscitadas en el convulso verano del 2019 con la revelación del chat de Telegram.

De acuerdo a la acusación presentada por la Fiscalía federal, Díaz Colón utilizó su conocimiento de que tal chat pudiese ser revelado por Raulie Maldonado Nieves, el hijo del exsecretario de Hacienda, para amenazar y extorsionar a Anthony Maceira Zayas, el exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló.

Se alegó que el productor del programa de noticias radial que transmitía Nación Z en aquel entonces pidió dinero y favores al exsecretario de Asuntos Públicos con tal de beneficiarse. La incidencia salió a la luz porque, en medio de ese caos que se formó en el verano del 2019, Maceira Zayas acudió al FBI para denunciar a Díaz Colón.

Cabe destacar que a inicios de este mes, el Primer Circuito de Apelaciones confirmó el veredicto de culpabilidad contra Díaz Colón.