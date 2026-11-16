Un hombre resultó herido de bala durante la madrugada de este lunes en la calle Turia, cerca de un negocio en la barriada San José, en Hato Rey.

Según la información preliminar, y en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, a las 4:22 a.m. se recibió una llamada al cuadro telefónico de cuartel de Hato Rey Este para alertar sobre la balacera.

Al llegar, los uniformados encontraron tres vehículos con impactos de bala en diferentes partes de la carrocería que fueron descritos como un Toyota Camry color negro, un Toyota Corolla color azul y un Nissan Versa marrón.

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Además, tres residencias resultaron impactadas por proyectiles una en la fachada, otra en una ventana y una tercera en el área lateral derecha de la estructura. Nadie resultó herido en estas propiedades.

Mientras los uniformados investigaban el incidente, recibieron una segunda llamada desde una institución hospitalaria que alertaba sobre la llegada de un hombre de 24 años con una herida de bala en el brazo izquierdo.

Según informó el perjudicado, mientras salía de una discoteca llamada Flow Miami escuchó los disparos y, posteriormente, se percató de que estaba herido.

Al momento, su condición de salud fue descrita como estable.

La pesquisa está a cargo de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.