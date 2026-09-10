El juez Luis S. Barreto Altieri dictará hoy sentencia en el Tribunal de Aibonito contra Elvia Cabrera Rivera, coacusada por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, ocurrido en el desvío Roberto Colón, en la madrugada del 11 de agosto de 2025.

El 23 de julio, un panel de jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres tras un período de unas tres horas de deliberación emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos.

Su defensa a cargo de los licenciados Mayra López Mulero, Alberto C. Rivera Ramos, Yancarlos Maysonet Hernández, Alberto López Merlán y Héctor J. Vázquez Santiesteban recurrieron este martes al Tribunal Supremo para intentar acceder a un formulario dañado por el jurado durante el proceso de las deliberaciones y se les denegó la petición y por ende se declaró no ha lugar la solicitud para paralizar los procesos.

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En una moción presentada el 8 de septiembre, la defensa sostuvo que, contrario a lo determinado por Barreto Altieri, el formulario completado por el jurado no está cobijado por confidencialidad.

“El formulario de veredicto que se dañó y que el TPI (Tribunal de Primera Instancia) reconoció que es parte del récord del caso no es confidencial pues no revela el proceso mental de los jurados, sus votaciones preliminares, sus discusiones, sus razonamientos y deliberaciones”, lee un fragmento de la moción.

También se planteó, que no existe estatuto ni normativa jurídica que justifique la confidencialidad del documento que están solicitando “y más cuando el veredicto ya fue rendido” por los miembros del jurado.

Por otro lado, la defensa presentó una moción de seis páginas ante el Tribunal de Aibonito, en la que solicita al juez que considere las circunstancias atenuantes contempladas en el Artículo 65 del Código Penal al momento de imponer la pena a Cabrera Rivera, entre ellas que el convicto carezca de antecedentes penales; haya observado buena conducta y goce de reputación satisfactoria en la comunidad; su condición mental o física, entre otras.

A su vez, aclaró que su petición no significa que Cabrera Rivera esté admitiendo los hechos, aceptando responsabilidad por el asesinato o dando por válido el veredicto de culpabilidad.

Otro de los argumentos presentados es que la prueba científica mostrada por el Ministerio Público no identificó a Cabrera Rivera como fuente del material genético en las piezas de evidencia discutidas y, por el contrario, fue excluida como posible donante en múltiples muestras y que la participación que se le atribuye no fue por sí sola la causa determinante del resultado fatal.

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Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera fueron acusadas de dos cargos por los delitos de asesinato en primer grado y de uso y/o portación de un arma blanca.

En la noche del 10 de agosto había terminado la actividad del municipio de cierre de verano y tanto adultos como menores se movieron al desvío por diferentes razones, el cual se convirtió en punto de encuentro y violencia.

Según las declaraciones de los testigos se originó una discusión que culminó con una pelea entre las hermanas Fabiola y Mariatny Avilés Rodríguez, ya que la primera se oponía a la relación que esta tenía con una mujer identificada como Karelin.

Luego comenzó otro altercado entre Lismary (hermana de la víctima) y Antiany Avilés Cabrera (hermana de Anthonieska Avilés Cabrera imputada por los mismos cargos que su madre) y la golpeó en la cabeza ya que la última estaba molesta por su intervención en el asunto de Fabiola y Mariatny.

En medio de lo que llamaron un “revolú” incluyeron también a Lela, quien intentó intervenir para que no soltaran a su hermana Lismary.

En algún momento varios de los testigos de la fiscalía vieron a Cabrera Rivera sacar un objeto de su cartera y entregarlo a su hija Antho, otros la ven golpeando a la adolescente ya sobre el piso, pero ninguno observó el momento en el que fue asesinada de 11 puñalada, una de ellas alcanzó el ápice del corazón ocasionando que se desangrara. La adolescente fue declarada sin vida a las 12:35 a.m. del 11 de agosto de 2025.

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Otro encuentro estalló entre Elvia Cabrera y Lisandra Rosario (madre de la víctima) y otras personas que la agredieron las cuales no pudo identificar, con la excepción de Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo (mejor amiga de Anthonieska) a quien culpó por la muerte de su hija. La testigo no está acusada por ningún delito.

Ya cuando Lela había sido transportada a la sala de emergencia del hospital Menonita y caminaron fuera del desvío hacia el vehículo de Cabrera Rivera, Gaba alegó que Anthonieska, a quien vio con cortaduras y sangre, le dijo “Gaga, Gaba, la apuñalé”.

Otra frase de trascendencia durante el juicio fue la que alega la prima de la víctima de parte de la acusada que presuntamente le dijo “Tú no viste ná”, cuando la vio tomar su cartera del área verde y ocultar un objeto que describió como finito.

El juicio por jurado contra Avilés Cabrera está programado para comenzar el 15 de septiembre.