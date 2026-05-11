Miles de dólares en efectivo y prendas fueron hurtadas en un escalamiento reportado en la madrugada de hoy, lunes, en una residencia ubicada en la carretera PR-155 del barrio Morovis Sur, en ese municipio.

Según informó el perjudicado, que radicó la querella a eso de las 3:30 a.m. de hoy, alguien logró acceso al interior de la residencia luego de forzar el portón en rejas de la marquesina.

Se apropiaron de una caja fuerte color gris que contenía aproximadamente $12,000 en efectivo.

Además, se apropiaron de otros $3,000 en efectivo y prendas valoradas en $5,000.

El agente Luis García Otero, adscrito al distrito de Morovis, refirió la querella a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo.

Relacionadas

  1. Identifican motociclista muerto en accidente de tránsito en Yauco

  2. Hallan cadáver de hombre en estado de descomposición en alcantarilla en Río Piedras

  3. Muere motociclista y conductor se da a la fuga en Humacao

  4. Menor halla osamenta mientras buscaba a sus perros en Toa Baja