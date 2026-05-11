Miles de dólares en efectivo y prendas fueron hurtadas en un escalamiento reportado en la madrugada de hoy, lunes, en una residencia ubicada en la carretera PR-155 del barrio Morovis Sur, en ese municipio.

Según informó el perjudicado, que radicó la querella a eso de las 3:30 a.m. de hoy, alguien logró acceso al interior de la residencia luego de forzar el portón en rejas de la marquesina.

Se apropiaron de una caja fuerte color gris que contenía aproximadamente $12,000 en efectivo.

Además, se apropiaron de otros $3,000 en efectivo y prendas valoradas en $5,000.

El agente Luis García Otero, adscrito al distrito de Morovis, refirió la querella a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo.