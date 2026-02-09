El dueño registral de la guagua con la que fue atropellado un gruero al atardecer del 15 de diciembre de 2025, en el kilómetro 12.4 la autopista Luis A. Ferré, en Caguas, compareció hoy al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) donde le tomaron una muestra para un análisis de ADN.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, el capitán Harry Solivan, confirmó que se realizaron las pruebas correspondientes y que la pesquisa se encuentra adelantada.

El universitario de 23 años se ha amparado en su derecho a no declarar por recomendaciones del licenciado Edwin Castro, cuando fue citado anteriormente por los investigadores.

El 18 de diciembre del año pasado, la guagua Toyota 4Runner, color blanco y del 2007, fue ocupada en la marginal de la carretera PR-1, en Río Piedras, donde fue sellada y ocupada con una grúa para su traslado al ICF donde peritos levantaron material genético, sangre y huellas dactilares, según trascendió.

El vehículo presentaba un impacto en la parte frontal derecha.

En la escena se recuperaron algunas piezas del vehículo las cuales serán comparadas por los peritos con la guagua.

El occiso fue identificado como Armando A. Rodríguez Rodríguez, de 20 años y residente en Trujillo Alto, quien se encontraba en el paseo de la vía enganchando un vehículo con desperfectos mecánicos, cuando fue impactado por la guagua que no se detuvo.

El caso se consulta con el fiscal Dennis Soto Fantauzzi, por el agente Pedro González, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Caguas.