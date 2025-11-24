Los tres peatones que murieron atropellados en la tarde del domingo en un accidente reportado en la carretera PR-3, cerca del centro comercial The Outlet 66 en Canóvanas, fueron identificados por la Policía como una madre, su hijo y otro menor de edad.

Las víctimas fatales fueron Angélica Lebrón De Jesús, de 42 años; su hijo Jayden Bermúdez Lebrón, de 12 años, ambos residentes de Loíza; y Kenny Yadiel Almonte Olea, de 14 años y residente de Carolina.

Según la información preliminar, Yensuel Ediel Pizarro Morales, de 18 años y residente de Loíza, conducía su vehículo Suzuki Vitara de color rojo y del año 2008, por la ruta PR-66 a exceso de velocidad. Al llegar a la intersección con la carretera PR-3 y la PR 188, perdió el control y dominio del volante, desviándose hacia el área verde, ubicada al lado derecho de la vía.

PUBLICIDAD

Tras la situación, Pizarro Morales impactó con la parte frontal lateral derecha del auto la parte posterior lateral izquierda de una Toyota Tacoma, color verde, año 2021, la cual se encontraba estacionada en el lugar.

Acto seguido, el vehículo Suzuki continuó la marcha e impactó con la parte frontal a las tres víctimas que se encontraban en el área.

Angélica y su hijo Jayden Bermúdez fallecieron en el acto debido a los traumas recibidos. Mientras que Kenny Yadiel murió en un hospital del área mientras recibía asistencia médica.

La agente Yaitza Encarnación Canales, bajo la supervisión de la sargento Melody Mejías Bodden, adscritas a la División de Patrullas y Carreteras, se hicieron cargo de la investigación en unión al fiscal Luis Rafael Carrau Lebrón.

Alcaldesa activa apoyo

Ayer mismo la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, informó que varias de las víctimas pertenecen a un equipo juvenil de baloncesto de la llamada Ciudad de las Carreras.

La alcaldesa expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que el municipio activó de inmediato todos los recursos de apoyo emocional y pastoral.

“Un capellán municipal ya fue asignado para acompañar a los familiares y al equipo en este momento tan doloroso. Asimismo, APS Health se comunicó y estará asistiendo a todos los integrantes del equipo y a las personas afectadas, con un equipo de respuesta rápida y manejo de crisis compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, consejeros y médicos psiquiatras. También ofrecerán apoyo en la comunidad escolar de los estudiantes involucrados, en coordinación con el Departamento de Educación. Todos los afectados pueden llamar ahora mismo LÍNEA PAS: 1-800-981-0023 o al 988″, mencionó Soto mediante declaraciones escritas.

“Esta es una tragedia que nos conmueve a todos. Nuestras oraciones están con las familias y con nuestros jóvenes. No estarán solos; nuestro municipio está con ustedes en cada paso”, expresó Soto.