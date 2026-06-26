El motociclista que murió en la noche del miércoles en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido frente a la clínica veterinaria VETS PR, en la avenida Degetau de Caguas, fue identificado como Eric M. Alonso Martínez, de 34 años.

Según informó la Policía de Puerto Rico, los hechos se registraron a las 10:26 p.m., cuando el conductor de una motora Honda XR roja y blanca del año 2018 transitaba por la mencionada vía.

La investigación preliminar apunta a que, al llegar frente a la clínica veterinaria, el motociclista impactó la parte lateral derecha de un automóvil BMW M3 amarillo del año 2023, conducido por Isaac Molina, residente de Barranquitas, quien realizaba un viraje para estacionarse en el lugar.

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Tras la colisión, el conductor de la motora salió expulsado y cayó sobre el pavimento en los carriles opuestos. En ese momento fue arrollado por un vehículo Hyundai Elantra blanco del año 2010, manejado por Evelyn Luciano, residente de Caguas.

El perjudicado, quien era vecino de Caguas, sufrió heridas de gravedad y fue transportado al Hospital Pavía de Caguas, donde el médico de turno certificó su muerte.

Como parte de la investigación, los vehículos involucrados fueron ocupados y trasladados al cuartel de Juncos para la inspección correspondiente.

La pesquisa está a cargo del agente Noel Santana, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Caguas, junto a la fiscal Liza Y. Morales Jusino.

Los vehículos fueron ocupados para su inspección.