Las autoridades continúan investigando la escena extensa y macabra hallada en la noche del jueves, cuando una pareja que llevaba dos años de relación fue asesinada por motivos y en circunstancias inciertas, al final de un callejón del camino Los Pilones, en el barrio Montoso, en Mayagüez.

A eso de las 9:20 p.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en la que alertaba sobre el incendio de una residencia y un vehículo con impactos de bala. Una vez se trabajó esta escena, se encontró el cadáver de un hombre con puñaladas y el cuerpo de una mujer con impactos de bala, en un risco de un monte aledaño.

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Las víctimas fueron identificadas como Mariluz Suárez Florenciani, de 40 años, y Chalín Morales Ramírez, de 43 años, quienes hace algún tiempo deambulaban y pernoctaban por la comunidad donde ocurrieron los trágicos sucesos.

El hombre tenía antecedentes penales por violación a la Ley Vehicular y apropiación ilegal.

“Ellos estaban deambulando por el área, ellos no tenían residencia fija, ellos estuvieron residiendo, de la información que nos dan, en residenciales del área de Mayagüez, pero llevaban ya un tiempo deambulando por aquí por el barrio Montoso, no tenían un lugar específico donde se quedaban”, detalló el subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, capitán Carlos Candelario.

Los investigadores ya entrevistaron al propietario de la residencia, quien alegó que no se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los hechos.

“Es un callejón pequeño donde ubica la residencia, al lado izquierdo de la carretera se encuentra el vehículo quemado. Los cuerpos están al lado derecho de la carretera en el monte. El caballero está a unos 50 a 60 pies (de profundidad) en un risco y la dama está a unos 200 pies de distancia. Es un área difícil acceso porque es un risco en el área de monte”, describió el capitán.

Durante la mañana de hoy se comenzó a documentar la escena y todavía no se han levantado los cadáveres ya que debido a la oscuridad de la noche no fue posible trabajarla ayer, jueves, y permaneció bajo custodia de policías.

En la escena se recuperaron varios casquillos como evidencia.

La mujer tenía dos hijos, pero no se encontraban con ella.

El agente Rafael Mercado Ruiz, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Mayagüez, bajo la supervisión del sargento Jean Lamberty Aldea, junto a la fiscal Lisa Juarbe, investigan la escena.

En lo que va de año se han reportado 157 asesinatos, 12 más, que los ocurridos a esta fecha el año pasado.