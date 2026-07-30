El turista que murió ahogado en una piscina del condominio Saint Tropez, ubicado en la avenida Isla Verde, en Carolina, fue identificado como Clay Boaz Tunica-El, de 34 años, según informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de las 12:42 p.m. del miércoles mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre un bañista norteamericano que había sido sacado de la piscina tras presentar síntomas de ahogamiento.

Posteriormente, el perjudicado fue transportado al hospital de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, donde el médico de turno certificó la muerte.

Se indicó que residía en Brooklyn, Nueva York.

La agente Lianis Martínez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, junto con la fiscal Lenabel Alvarado, se hicieron cargo de la pesquisa.