Un hombre residente de Connecticut enfrenta cuatro cargos por incesto y cuatro por actos lascivos en la isla por presuntamente cometer estos crímenes contra dos menores de entre 5 y 6 años, informó la Policía de Puerto Rico.

Abixael Méndez Valentín, de 41 años, habría cometido los delitos entre 2013 y 2019 en Hatillo, Camuy y Barceloneta, según la pesquisa de la agente Liz Cepeda, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.

El martes, la jueza Lorrna Loyda Sostre, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto y fijó una fianza de $1.32 millones. El caso fue presentado por la fiscal Luisianne Sánchez, de la fiscalía de Arecibo.

Méndez Valentín fue ingresado en la cárcel de Bayamón tras no prestar la fianza.

La vista preliminar quedó pautada para el próximo 12 de septiembre.