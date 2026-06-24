Un hombre resultó herido de bala durante la noche del martes en medio de un presunto intento de robo de vehículo en la barriada Parkhurst, sector Hato Tejas, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron a las 9:32 p.m., cuando el perjudicado se encontraba atendiendo desperfectos mecánicos en su carro.

En ese momento fue sorprendido por un individuo armado que, mediante amenaza e intimidación, presuntamente intentó despojarlo del vehículo.

Durante el incidente, el sospechoso realizó un disparo que alcanzó a la víctima en una pierna, causándole una herida de bala.

Tras lo ocurrido, el hombre fue transportado a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como estable.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.