Dos individuos enmascarados cometieron un robo durante la madrugada de este miércoles en una gasolinera en San Lorenzo, informó la Policía.

Según la investigación preliminar, los hechos ocurrieron a eso de la 1:30 a.m. en la gasolinera Ecomaxx, ubicada en la carretera PR-181.

De acuerdo con la querellante, los sospechosos la intimidaron y amenazaron con armas de fuego antes de despojarla de $4,400 en efectivo. Además, se apropiaron de una cantidad no determinada de cigarrillos, hojas y miel líquida para fumar.

Tras cometer el robo, los individuos abandonaron el lugar en un vehículo color gris.

La Policía indicó que la empleada no resultó herida durante el incidente.

Agentes adscritos a la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas continúan con la pesquisa.