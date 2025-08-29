Un intento de asalto se reportó esta madrugada en el motel Fantasy, ubicado en la carretera PR-190 del barrio Sabana Abajo, en Carolina.

Según la información preliminar, a las 4:00 a.m. de hoy, lunes, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre el incidente.

De acuerdo con los datos preliminares, varios enmascarados con guantes llegaron al motel en un automóvil compacto, color rojo y de cuatro puertas, para intentar perpetrar el asalto, el cual fue detenido por el guardia de seguridad.

Surgió un intercambio de disparos y los sospechosos huyeron.

Se desconoce si alguno de los asaltantes resultó herido de bala.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se hizo cargo de la pesquisa.

También se indaga si los delincuentes están involucrados en otro asalto a una gasolinera y el robo de motoras en el centro comercial Plaza Carolina. No obstante, es prematuro para los investigadores hacer esa aseveración en este momento.