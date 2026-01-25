La Policía investiga un asesinato reportado a eso de las 6:15 de la tarde en avenida Ponce de León, a la altura de la parada 18 en Santurce.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sore una balacera en el lugar. Al llegar, las autoridades se toparon con el cadáver de un hombre, que presentaba múltiples impactos de bala.

El cadáver fue localizado en el estacionamiento de un restaurante de comida oriental que ubica en esa zona. La víctima no ha sido identificada.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investigaban el crimen.