Las carreras clandestinas de caballos en las vías de rodajes del país se han convertido en un problema mayor, al menos en el barrio Cantagallo en Juncos, donde agentes de la Unidad de Bienestar y Protección Animal de la Policía en Caguas incautaron un “starting gate”, que obstruía el tráfico por la carretera 189, durante una intervención en horas de la mañana del lunes.

El teniente coronel Gerardo Oliver, comandante de área de la Policía en Caguas indicó que en el lugar se intervino con una persona que fue citada y que en esa área existe una problemática de celebración de carreras clandestinas. “Por las redes sociales se estaba anunciando ese evento y había un premio (en efectivo) por andadura o algo así”, explicó el Uniformado, quien indicó que ya hay una investigación en proceso y que en los próximos días se estarán citando más personas que pudieran estar relacionadas al evento.

El uniformado añadió que los organizadores de este evento, cerraron la carretera 189 que conduce de Juncos a Gurabo sin que mediara permiso o autorización alguna, imposibilitando el tráfico para los usuarios de esa ruta o residentes de la zona durante horas.

Primera Hora supo que relacionado a esta situación, existe una querella de la Compañía de Fomento Industrial ya que alegadamente, elementos asociados a estas actividades han invadido las instalaciones de una antigua fábrica de reciclaje de gomas que ubica en el área, la que utilizan para esos fines.

Tras una breve búsqueda en redes sociales, Primera Hora halló múltiples videos de estas y otras carreras clandestinas, e incluso publicaciones que invitan a la celebración de carreras clandestinas en residenciales o lugares públicos, en las que se ofrecen premios en efectivo a los ganadores.

La agent Beatriz Díaz, de la división de Bienestar y Protección Animal de Caguas investiga los hechos.