El caso que las autoridades investigaban como una agresión grave, tras reportarse que una madre, presuntamente, le causó quemaduras a su hijo de 13 años con un sartén caliente, fue reclasificado tras determinarse que el menor no mostraba tales lesiones.

Este martes un reporte preliminar de la Policía de Puerto Rico indicaba que una mujer de 34 años tomó un sartén caliente y agredió al adolescente en el área del abdomen en hechos ocurridos en el barrio Candelero Abajo del municipio de Humacao.

También se indicó que, en el incidente, alegadamente, la madre además habría amenazado a la presunta víctima con un cuchillo.

El caso era atendido como una querella de agresión grave por maltrato a menor.

Horas más tarde, la Policía indicó que “como resultado de la investigación, luego de la evaluación médica realizada al menor por el doctor Francisco Estrada, médico de turno en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento del área, se certificó que el menor no presenta golpes, trauma, quemaduras, laceraciones ni heridas punzantes, contrario a lo que se alegó inicialmente”.

En la mañana, el Departamento de la Familia (DF) se había movilizado a la escena y la secretaria de la agencia, Suzanne Roig Fuertes, indicó en ese momento estaban concentrados en asistir médicamente al adolescente. Pero, no pudo precisar su condición.

“La petición que hemos hecho al Departamento de Justicia es que tiene que haber consecuencias. Basta ya de estar maltratando a nuestros niños y nuestros viejos, basta ya de la violencia”, afirmó la funcionaria durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Roig Fuertes tampoco supo precisar si en el hogar había otros menores de edad o si la agencia tomó la custodia del menor afectado.

Posteriormente, al conocerse la nueva información, se indicó que personal del Departamento de la Familia continuará con el referido correspondiente.

El agente Luis Díaz, adscrito al Distrito de Humacao, lleva a cabo la investigación preliminar y consultaría el caso con la División de Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.