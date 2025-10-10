El cadáver de un hombre fue hallado durante la madrugada de hoy, viernes, en su residencia localizada en la calle 3 de la urbanización Montemar, en Aguada.

Según la información suministrada por la oficina de la Policía de Puerto Rico, a eso de la 1:00 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a la Policía sobre la situación.

Los patrulleros que llegaron a la escena encontraron en una de las habitaciones el cadáver de César Hernández Rosado de 48 años. No se reveló si tenía algún padecimiento de salud.

El cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia. El caso se investiga como una muerte sin causa determinada.

El agente Juan López Rivera del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, junto a el fiscal Héctor Crespo, tienen a cargo la pesquisa.