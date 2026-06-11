Las autoridades solicitaron este jueves la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de una joven de 18 años que fue reportada como desaparecida en Salinas.

Según informó la Policía de Puerto Rico, Alondra Nicole Ortiz Rivera desapareció el pasado 8 de junio en el sector Salistral del barrio Playita.

La desaparición fue reportada por su cuidadora, Wilma Rodríguez López, quien indicó a las autoridades que Alondra le manifestó a una amiga que saldría a caminar a un parque cercano a la residencia, pero nunca regresó. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Alondra fue descrita como de tez trigueña, de cinco pies con ocho pulgadas de estatura, unas 190 libras de peso, ojos color marrón y cabello marrón. Además, utiliza espejuelos negros y transparentes.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón negro tipo licra, una camiseta negra con diseños, y tenis rojos y negros de la marca Jordan.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020.

También pueden llamar a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales al 787-793-1234, extensiones 2464 o 2463, o comunicarse con el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama al 787-866-2020, extensiones 1450 y 1620.