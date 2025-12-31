Un accidente de tránsito de carácter grave, en el que estuvo involucrada una motora, fue investigado por agentes de la Policía de Puerto Rico en la carretera PR-115, en el municipio de Aguada.

Según la investigación preliminar, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 25.3, cuando Anthony Báez Crespo, de 23 años y residente de Añasco, conducía una motora KTM, modelo Duke 390, color blanca, por dicha vía.

Las autoridades indicaron que al llegar al lugar, el motociclista invadió el carril contrario, lo que provocó que impactara con la parte lateral izquierda de un vehículo Kia Soul, color verde, del año 2025, que era conducido por Yonel Pérez, de 40 años, residente de Aguada.

A consecuencia del impacto, Báez Crespo cayó al pavimento y sufrió heridas de gravedad. Este fue atendido por paramédicos en el lugar y posteriormente transportado en ambulancia aérea a un hospital del área metropolitana.

La investigación está a cargo del agente Milton Ramos Rivera, adscrito a Patrullas de Carreteras de Aguadilla, bajo la supervisión del sargento Edgardo Fuentes.