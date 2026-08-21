Un joven de 18 años resultó herido de bala en un incidente reportado a eso de las 6:00 p.m. en Caimito.

Según informó la Policía, los hechos ocurrieron en la calle 3, del sector El Dulce. Reza el informe emitido por la Oficina de Prensa de la Policía que el joven “resultó herido de bala luego que dos individuos salieran de un área verde cerca de su residencia y le dispararan. El perjudicado recibió una herida en una ingle”. A renglón seguido, el padre repelió la agresión.

En medio del intercambio de disparos, los individuos se marcharon del lugar. No se informó si alguno de ellos resultó herido.

El perjudicado fue transportado a un hospital de la zona. Se informó que su condición es estable. Agentes adscritos a la división de Homicidios del CIC de San Juan investigan los hechos.