Caguas. El juez José D’Anglada Raffucci aplazó para el 5 de octubre la vista preliminar contra el exboxeador Juan Manuel “Juanma” López después que el abogado Jaime Barceló informó que la defensa no está preparada para el proceso.

López es acusado por siete cargos de maltrato físico y emocional mediante amenazas, además de daños a la propiedad relacionados a cuatro incidentes de violencia de género contra su expareja, Andrea Ojeda Cruz, mejor conocida como La Peki.

El 15 de septiembre, López fue arrestado e ingresado a la cárcel de Bayamón cuando el Departamento de Justicia solicitó que se le revocara el derecho a la fianza diferida. Esa petición surgió después que López se expresó a través del programa de televisión “Día a Día” de Telemundo. En el mismo, el expúgil solicitó “espacio y respeto” hacia Ojeda Cruz mientras continúa el caso.

La joven, que hizo las acusaciones a través de las redes sociales y mostró varias imágenes de ella con moretones en el rostro, estuvo presente en sala. Mientras tanto, López se encontraba en Bayamón para participar en la vista de forma virtual.

“Si bien fue una indiscreción el haber hablado (en el programa de televisión), al día de hoy no tengo ante mi consideración una petición de haber violado la orden de protección por los eventos del 14 de septiembre. En estos momentos, no tengo los elementos para revocar la fianza”, dijo D’Anglada Raffucci en sala.

El juez JoséŽ D'Anglada Raffucci conversa con los fiscales y abogados del caso contra Juanma López por violencia de género. ( VANESSA SERRA DIAZ )

Además, el juez afirmó que López mantiene el derecho de salir a la libre comunidad tan pronto presente la fianza de $175,000 en su totalidad. Barceló tiene la intención de solicitar una reducción a esa cantidad. D’Anglada Raffucci le indicó que esa petición debe ser atendida en otra sala.

“El juez no actuó fuera de jurisdicción. Aclaré desde el principio lo que es un privilegio y un derecho constitucional. A su cliente no se le ha quitado el derecho a fianza. Como cuestión de hecho, violó una de las condiciones del Programa de Servicio con Antelación a Juicio e incumplió con la Regla 218, inciso C5 que establece que no puede haber algún tipo de comunicación. Es obvio que cuando dijo que se va a dirigir al país, eso incluye la víctima y también menciona su nombre. Hubo como mínimo, una imprudencia”, detalló D’Anglada Raffucci.

Momentos después, Barceló insistió que no estaba preparado para el inicio de la vista preliminar.

“No tuvimos el tiempo porque son siete cargos y, además, Juanma está en una institución penal. Está tranquilo, confía en el proceso, en su defensa y nosotros en ese espacio que nos dio el Tribunal para prepararnos y enfrentar el proceso”, indicó Barceló.

Perea recalcó que el ministerio público estaba preparado para presentar los méritos del caso ante D’Anglada Raffucci.

“Tuvimos a nuestra víctima (Ojeda Cruz), estuvo en sala, estamos preparados y ustedes vieron que tenemos un caso sólido e iremos hasta las últimas consecuencias”, mencionó.

Asimismo, expresó que consideran la posibilidad de radicar cargos por las declaraciones de López en “Día a Día”.

“Seguimos en una etapa de investigación. Vamos paso a paso y en su momento se enterarán lo que haremos con relación a la entrevista (televisada)”, concluyó Perea.

El Lic. Jaime Barceló hará una solicitud de rebaja de fianza para su cliente, quien no tiene los recursos para pagar los $175,000 que le fueron impuestos. ( VANESSA SERRA DIAZ )

En el vídeo que difundió Ojeda Cruz incluye un montaje de fotos donde se aprecia con el rostro golpeado y otras imágenes de un incidente en el que alega fue agredida y amenazada de muerte mientras López le profería palabras soeces, el cual tituló con la frase: “Aquí tienen a su campeón. Si mañana amanezco muerta, me mató Juan Manuel López Rivera”.

“Dejé a Juanma porque Juanma es un maltratante, es un hombre abusador, es un hombre que tiene problemas de alcoholismo, cuando Juanma bebe alcohol Juanma se transforma en una persona que no es, es una persona que se hace películas en la cabeza, de inseguridad. Juanma a mí me ha dado muchas veces, Juanma me ha ahorcado, Juanma me ha apretado mis partes privadas”, declaró la “influencer”, quien narró que estuvo dos meses alejada de sus redes sociales para ocultar los rastros del maltrato.

No es la primera vez que López enfrenta una situación similar.

Los fiscales Jaime Perea y Juan Carlos Goyco no descartan someter una acusación en contra de Juanma López por violar las condiciones de la orden de protección que pesa en su contra. ( VANESSA SERRA DIAZ )

En el 2015, su entonces esposa Geraldine Crespo también lo denunció por violencia de género. Según la querellante, López la golpeó en el rostro ocasionándole un trauma en la nariz. El juez Arnaldo Castro determinó causa para arresto contra el púgil por violación al Artículo 3.1 de la Ley 54. Le impuso una fianza de $50,000.

Eventualmente, Crespo solicitó que los cargos fueran archivados. La pareja determinó disolver el matrimonio y cada cual siguió caminos distintos.