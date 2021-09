Debido a que la defensa del excampeón de boxeo Juan Manuel “Juanma” López no estaba preparada, el juez José D’Anglada, del Tribunal de Primera Instancia en Caguas, determinó que la nueva fecha para la vista preliminar será el próximo 5 de octubre.

López enfrenta seis cargos de violación al artículo 3.1 (maltrato) y uno por el artículo 3.3 (maltrato mediante amenaza) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, por cuatro incidentes de violencia de género contra su expareja Andrea Ojeda Cruz.

Ojeda Cruz, conocida en las redes sociales como “La Pekistana”, rompió su silencio durante la tarde del pasado 7 de septiembre, al publicar en su cuenta de Instagram un vídeo en el que evidenció con imágenes el presunto patrón de maltrato físico y emocional al que era sometida por el expúgil mientras estuvo en esa relación.

Ante el revuelo ocasionado por sus revelaciones, la mujer acudió a la comandancia del área de Caguas, donde la agente Lilliana Ortiz, adscrita a la División de Violencia Doméstica, inició la investigación de rigor contra López, de 38 años y residente en Caguas.

En el vídeo difundido incluye un montaje de fotos donde se observa con el rostro golpeado y otras imágenes de un incidente en el que alega fue agredida y amenazada de muerte por el expúgil mientras le profería palabras soeces, el cual tituló con la frase: “Aquí tienen a su campeón. Si mañana amanezco muerta me mató Juan Manuel López Rivera”.

“Yo dejé a Juanma porque Juanma es un maltratante, es un hombre abusador, es un hombre que tiene problemas de alcoholismo, cuando Juanma bebe alcohol Juanma se transforma en una persona que no es, es una persona que se hace películas en la cabeza, de inseguridad. Juanma a mí me ha dado muchas veces, Juanma me ha ahorcado, Juanma me ha apretado mis partes privadas”, declaró la “influencer”, quien narró que estuvo dos meses alejada de sus redes sociales para ocultar los rastros del maltrato.

También narró que en numerosas ocasiones acudió a un cuartel a querellarse, pero desistió para no hacerle daños a los hijos y a su imagen pública.

“Fui muchas veces al cuartel, lloraba y lloraba y no lo denunciaba pensando en sus hijos, pensando en no hacerle daño público, pensando en lo que venía después, pero ya se acabó, me cansé y aunque tal vez en Puerto Rico no protejan a las mujeres quiero que todo el mundo esté consciente cuando pregunten. ¿Por qué te dejaste de Juanma?, porque es un maltratador de mujeres”, sentenció.