El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas Ramos, extendió este viernes el entredicho provisional que permitiría a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) allegar combustible a las unidades 5 y 6 de la Central San Juan a través del Cataño Oil Dock, por las tuberías y válvulas que la empresa Puma Energy alega ser dueño.

La orden entraría en vigor el próximo lunes y estaría en vigencia por 10 días adicionales. Vencería el 16 de diciembre.

Además, el juez convocó a todas las partes en controversia a una vista ocular en el Cataño Oil Dock este próximo lunes, 6 de diciembre, a las 9:00 a.m. Igualmente, habría una vista judicial el 15 de diciembre a las 9:00 a.m.

La determinación surge a raíz de una demanda que radicó la AEE la semana pasada, cuando Puma Energy intentó evitar en dos ocasiones que la corporación utilizara los ductos de los que alega ser dueño para que la empresa Novum Energy transfiera diésel a la Central.

Durante la vista judicial, se estipuló una controversia sobre la titularidad que existe de dichas instalaciones. Por tal razón, el juez Cuevas Ramos invitó a la AEE y a Puma Energy a establecer algún tipo de tarifa, que se pagaría a la corte, por el uso de la tubería en lo que se discute en sus méritos la pugna sobre a quién le pertenecen los tubos. El dinero se desembolsaría una vez se determine quién es el titular de la tubería y las válvulas.

La alternativa, que no logró consenso, la dio el juez como parte de la demanda que radicó la AEE contra Puma Energy y otras empresas para que no se prohíba, interfiera o impida que se utilicen los ductos del Cataño Oil Dock para que se pueda realizar la transferencia de combustible.

Según dejó claro el abogado de la AEE, Arturo Díaz, “de no emitirse la orden y de la Autoridad no recibir ese combustible en esas unidades se pueden ver afectados alrededor de 300,000 abonados de la Autoridad. Si multiplicas esos por tres personas de ese núcleo, estamos hablando de 900,000 personas afectadas por no tener disponible el servicio eléctrico”.

Por ello, el letrado urgió a que se establezca un interdicto preliminar que le permita a la AEE seguir abriendo dos válvulas que Puma Energy alega son de su propiedad para poder llevar combustible hasta la Central San Juan. Pero, el juez fue claro en establecer sus dudas de si el tribunal puede emitir una orden en la que permita al estado apropiarse de una instalación privada.

“Esto es muy peligroso, permitir al estado la incautación de propiedad privada con el pretexto que puede haber un daño a la sociedad cuando ese daño fue autoinfligido”, afirmó Cuevas Ramos.

En otra instancia, llegó a decir que no estaba dispuesto “a hacerle coro a eso, aunque nos quedemos sin luz”.

Trascendió que Puma hizo el pasado martes una oferta a la AEE, la cual no se detalló por ser confidencial.

Sin embargo, el abogado Charles Bimbela, de la AEE, dejó claro que no están en posición de aceptarla.

“Viene fuera de lo que es razonable”, señaló.

Poco después, reveló que “ellos están tratando de empujar un contrato nuevo para que se deje sin efecto un RFP (contrato) que por ley se concedió (a Novum Energy)”.

Alegó que el contrato propuesto el pasado martes fue para proveer diésel a las plantas de la AEE por cuatro meses.

El director de la AEE, Josué Colón, reveló que la primera propuesta de Puma para permitir el uso de la tubería era que le concedieran un contrato por un año para suplir diésel no solo a la Central San Juan, sino a todas las instalaciones de la corporación pública en la Isla.

Un correo electrónico fechado del 22 de noviembre fue utilizado como prueba para sostener los argumentos. El mismo indica que se le otorgaría un contrato a Puma Energy hasta noviembre de 2022 a razón de $7.00 el barril.

Colón dijo que esas ofertas no son aceptables, pues los contratos gubernamentales se dan bajo subasta, proceso que no pueden “viciar”.

¿De quién es la titularidad?

En la vista judicial también trascendió que la Administración de Terrenos ha reclamado la titularidad de las tuberías y válvulas que Puma Energy alude son de su propiedad. De hecho, radicó una contrademanda para que se clarificara el asunto.

La controversia se dio a conocer cuando el abogado de Puma, Héctor Santiago Romero, insistió al juez que presentaron pruebas de que la infraestructura en el que la AEE pretende transportar el combustible es de su propiedad.

Estipuló que por 10 años Puma suplió el diésel a la AEE, por lo que invirtió $500 millones por esas tuberías. Expuso que pagan hasta contribuciones al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) por las instalaciones.

“La Autoridad escogió a una compañía (para suplir el diésel, Novum Energy) que no tenía capacidad de infraestructura ni equipo para poder hacer esta entrega”, dijo Santiago Romero.

Aludió a que Novum, mediante su contrato, se comprometió a poder suplir el combustible mediante camión.

El director de la AEE aclaró que esa disposición era para otras instalaciones, no así la Central San Juan que quema unos 22,000 galones de diésel diarios. Dijo que para cumplir con el suplido en camiones, la fila le daría la vuelta a Puerto Rico.

Sin embargo, el abogado de Puma insistió en que eran propietarios de la infraestructura y que AEE tenía la alternativa del transporte por camiones.

Manifestó que “las malas decisiones de la Autoridad no puede ser la razón que mueva a esta tribunal... a que prive del uso de propiedad a una persona privada para que otra persona privada ahora pueda cumplir con un contrato”.

Los argumentos de Puma Energy, de que eran propietarios de las tuberías y válvulas en controversia, fueron impugnados, entonces, por la Administración de Terrenos.

El abogado de dicha agencia, Carlos Cardona Fernández, estipuló que los tubos fueron de Puma hasta el 2018, cuando la titularidad pasó a la Administración de Terrenos. También dijo que aun cuando Puma fuese el propietario, su contrato con la Administración estipula que “tienen la obligación” de permitir la operación de un tercero, pues el Cataño Oil Dock es un área común, en el que operan varias compañías.

En este caso, ya el juez emitió un entredicho provisional que estable que por 10 días, los cuales se cumplen este próximo lunes, la AEE podrá cerrar varias válvulas en el muelle para llenar sus tanques con destilado liviano No.2. Sin embargo, Puma Energy alega que esas válvulas son de su propiedad, lo que ha generado el pleito.

La pugna inició la semana pasada, cuando en dos ocasiones la AEE tuvo problemas con la empresa. Se alegó que Puma colocó cadenas y candados que prohibían que se cerraran las válvulas para que la gasolina llegara a la Central y no a los tanques de la empresa.

El viernes pasado, cuando por segunda ocasión se suscitó la disputa, la AEE acudió ante el tribunal con esta demanda.

En conferencia de prensa, el director de la AEE, Josué Colón, explicó que la disputa surge luego de que Puma Energy no lograra un contrato por $265 millones por un año para suplir de diésel a la corporación. La empresa que logró el convenio fue Novum Energy.

Puma, en cambio, logró el suplido de Bunker C, que fue por $605.9 millones por un año, según establece la demanda que la AEE radicó en la tarde de ayer.

En este proceso de cambios de empresas, la AEE había establecido usar un muelle más cercano a la Central San Juan. Sin embargo, una empresa contigua, New Fortress Energy, debía realizar una relocalización de tubería en el muelle.

La obra debía hacer culminado para el 31 de octubre, pero los trabajos se retrasaron hasta el 18 de diciembre. Por tal razón, Novum Energy llegó a un acuerdo con una de las cinco empresas que opera en el Cataño Oil Dock, Best Petroleum, para lograr utilizar ese muelle para descargar el combustible hacia la Central. Pero, se deben operar las válvulas de Puma para que el combustible llegue a la Central y no a las instalaciones de la empresa.

Ayer, en conferencia de prensa, el gerente de Puma, Mario Sierra, explicó que colocaron las cadenas y candados a las válvulas, ya que “son candados operativos para garantizar de que nadie, por el nivel de interconexiones que tenga, por error, pueda operar algunas válvulas que no pueda y que pudieran causar un problema operativo que ponga en riesgo toda la parte de seguridad de nuestras instalaciones”.

El juez tendrá que determinar si la AEE podrá continuar o no utilizando el Cataño Oil Dock para llevar el combustible necesario a la Central San Juan, así como en ocasiones a la Central Palo Seco, en Toa Baja, para poder generar energía para el 20% de los 1.5 millones de abonados del servicio eléctrico en el país.