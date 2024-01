Un jurado, compuesto por nueve mujeres y tres hombres, inició a las 9:00 a.m. de este viernes la deliberación en el caso federal por corrupción pública contra la exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes Rivera.

En este proceso de determinar si el matrimonio es culpable o no culpable es que se concentrarán los trabajos del duodécimo día del juicio que ha acaparado la atención pública desde el pasado mes de diciembre.

Este jurado debe tomar una determinación unánime en cada uno de los cargos que pesan contra Charbonier Laureano y Montes Rivera por supuestamente inflar el salario de la que fuera “secretaria-recepcionista” de la exlegisladora y quien se declaró culpable en este caso, Frances Acevedo Ceballos, para beneficio económico de su familia. Bajo este esquema supuestamente se agenciaron de $105,800 en sobornos pagados de manera bisemanal por Acevedo Ceballos entre 2017 hasta febrero 2020.

Si el jurado no llega a un veredicto unánime, tendría que la Fiscalía federal comenzar un nuevo proceso de juicio con la selección de otro jurado hasta alcanzarse este requisito impuesto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para lograr una convicción.

En este caso contra la exlegisladora y su esposo, las nueve mujeres y tres hombres deberán examinar lo expuesto por unos 15 testigos que desfilaron como parte de la prueba presentada por los fiscales federales María L. Montañez Concepción, Jonathan E. Jacobson y Kathryn E. Fifield, así como otro testigo adicional presentado por los abogados de defensa, Francisco Rebollo Casalduc y Anita Hill. También examinarán el contenido de varias llamadas telefónicas presentadas a lo largo del proceso judicial, que inició el pasado 11 de diciembre y se vio interrumpido debido a que la jueza federal a cargo de presidir el proceso, Silvia Carreño Coll, contrajo el COVID-19.

Se le imputa haber participado de una conspiración en la que se infló el salario de una empleada para que les devolviera entre $1,000 a $1,500 bisemanales.

Específicamente, Charbonier Laureano y Montes Rivera están acusados de cargos de conspiración, robo, soborno y comisiones ilegales en relación con programas que reciben fondos federales, fraude electrónico por servicios honestos, así como dos cargos de lavado de dinero. Contra la exrepresentante también pesa un cargo de obstrucción a la justicia por destruir datos en su teléfono celular.

Según alega la Fiscalía federal, Charbonier Laureano infló el salario de Acevedo Ceballos hasta llevarlos a $8,000 mensuales para que esta devolviera a la familia entre $1,000 a $1,500 bisemanales. Este dinero que supuestamente recibió en efectivo o a través de transferencias al ATH Móvil de Montes Rivera, no fue reportado como devengado por el matrimonio en sus planillas contributivas ni en sus informes éticos.

Acevedo Ceballos también figuraba en la acusación. Sin embargo, esta se declaró culpable el pasado 7 de noviembre de un cargo de “soborno relacionado con programas que reciben fondos federales”.

El cuarto acusado en este caso lo fue el hijo del matrimonio, Orlando Gabriel Montes Charbonier. Este no fue a juicio, ya que se acogió a un programa de desvío, en el cual tendrá que aceptar un grado de responsabilidad y cumplir ciertos criterios que le impondrán. Al cabo de cumplidos, se le desestimarían los cargos.

A continuación, un resumen día por día de lo que aconteció en el juicio federal:

Día 1: La Fiscalía federal y la defensa seleccionaron el jurado, compuesto por nueve mujeres y tres hombres. Los cuatro jurados suplentes fueron dos mujeres y dos hombres. Además, la Fiscalía federal reveló la posible lista de testigos, que incluía a las personas A y B de la acusación y quienes fueron directores de la oficina legislativa de Charbonier Laureano, Sheila Mangual y Jonathan Alemán Arce.

Día 2: Durante las argumentaciones iniciales, la abogada Hill reveló que para los años en los que se imputó la comisión de delito, del 2017 al 2020, Charbonier Laureano y Montes Rivera estuvieron en proceso de divorcio. Mientras, la fiscal federal Kathryn E. Fifield informó que Acevedo Ceballos obtuvo aumentos salariales desde diciembre de 2016. No obstante, entre 2018 a mediados de 2020 recibió un salario mensual de $8,000. “Sólo un representante electo ganaba más que Francés Acevedo, el presidente de la Cámara (que para ese entonces era Carlos ‘Johnny’ Méndez)”, afirmó.

Además, la Fiscalía federal sentó a testificar a su primera testigo, la exdirectora de la oficina legislativa, Sheila Mangual. Este fue la primera testigo que vinculó a Charbonier Laureano en la comisión de ilegalidades. Alegó que el salario de $8,000 mensuales de Acevedo Ceballos no se podía tocar, porque la empleada “le daba una cantidad de su sueldo a la representante” para que pudiese pagar una deuda con el Servicios de Rentas Internas federal (IRS, en inglés).

Día 3: Un análisis financiero realizado por la agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y quien es contralora forense, Belinda Soars, apuntó a cómo desde el 2017 había un patrón de que cada vez Acevedo Ceballos, cobraba su sueldo, se quedaba con $1,500 en efectivo. Sostuvo que el dinero “se lo daba a Charbonier” en efectivo, a través de depósitos a su cuenta de banco o a través de las ATH Móvil de Montes Rivera o de su hijo en los que ponía como mensaje “De Tata”.

Día 4: Trascendió durante el testimonio de una supervisora del FBI, Shannon Muldrow, que el matrimonio tenía deudas ascendentes a $300,000, principalmente con el IRS y el Departamento de Educación federal por préstamos estudiantiles. Mientras, la exdirectora de Recursos Humanos de la Cámara de Representantes durante el 2017 al 2020, Karen Torres de la Torre detalló los 15 cambios de salario, desde aumentos a disminuciones, que recibió Acevedo Ceballos como “secretaria-recepcionista” de la exrepresentante del 2013 al 2020.

La Fiscalía cerró el día con la presentación de Roxana Sifre Maldonado, quien es la compañera del convicto alcalde de Dorado, Félix “El Cano” Delgado, y empleada de Charbonier Laureano en la Cámara de Representantes. Este informó que se enteró de las ilegalidades de la exlegisladora “un día que Frances estaba haciendo una gestión en el Departamento de Hacienda y ella estaba molesta, porque tenía una deuda alta, porque tenía un alto salario. Ella me dijo que tenía ese salario para poder dar a Tata ese salario… Ella estaba triste y molesta, porque estaba lidiando con esa deuda que tenía en Hacienda”.

Día 5: El director auxiliar del área de auditoria de informes financieros, Héctor Ramón Blaudell Viera, hizo constar que el dinero que supuestamente recibía Charbonier Laureano y su familia no fue incluido en sus informes financieros. Además, estos revelaron que la exfuncionaria no pagaba sus deudas de los préstamos estudiantiles con el Departamento de Educación federal. En ocasiones, tampoco pagó lo que adeudaba al IRS. También trascendió que la funcionaria tenía deudas con su tarjeta de crédito American Express, que anualmente superaban los $45,000.

Día 6: El agente federal Andrew Waltz reveló que “Jonathan Alemán fue un testigo cooperador del FBI” en este caso. Además, el testimonio del agente federal se centró en una presentación que realizó para relacionar los mensajes de texto, las llamadas y las transacciones bancarias que se emitieron los días en los que supuestamente Acevedo Ceballos pagaba los sobornos.

Día 7: Recesan las labores por afección de salud de la jueza.

Día 8: Waltz reveló, durante el contrainterrogatorio, que el dinero marcado del FBI que se le entregó a Acevedo Ceballos a través de Alemán Arce apareció en casa de la “secretaria-recepcionista”. También admitió que no se encontró dinero alguno en casa de la exrepresentante.

Día 9: Dos agentes federales testificaron sobre proceso investigativo. Uno de los testimonios, el de Miguel Rodríguez, se centró en las llamadas que interceptó el FBI. En una de las llamadas se escuchó cuando Acevedo Ceballos le dijo a Alemán Arce que era día de cobro y tenía que ir al banco “a sacar los chavos de esta”. “Ah, los de Charbo”, contesta Alemán Arce.

Día 10: La Fiscalía federal determinó no sentar a los que pudiesen haber sido los testigos estrellas, Acevedo Ceballos y Alemán Arce. Sin embargo, trascendió un revelador audio, durante el testimonio del agente del FBI, Juan Carlos López, en el que Acevedo Ceballos habló con Alemán Arce sobre la visita que recibió de agentes federales.

“Yo me bloqueé completamente la mente en esa casa. Yo empecé a decir un montón y ellos… Esos americanos me tocaron la puerta y me sacaron la licencia, así que eran FBI. Y yo ahí temblando. Ellos me tenían ahí dos horas. Y yo no sabía qué hacer hasta que yo me acuerdo que Maritza (Torrealba, su roommate) estaba y vine y me metí al cuarto y empecé a llamar a Charbonier. Entonces, ahí ella me dijo, ‘ese sueldo. Ellos no te pueden justificar por tu sueldo. Tú haces lo que te da la gana’. Entonces ahí yo salí, y empecé a hablar mejor. Pero yo no sé ni lo que yo les dije”, se escucha a Acevedo Ceballos, quien más adelante detalla que “la llamé a ella del celular de Maritza al celular de Orlando (Montes)”.

Día 11: Se emitieron las instrucciones al jurado. Los fiscales y los abogados de defensa emitieron las argumentaciones finales.