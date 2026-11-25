Ante el inicio de una de las temporadas de mayor actividad comercial del año, el Departamento de Justicia intensificó sus esfuerzos de orientación como parte de la segunda fase de la campaña educativa “Bloquea el fraude”, dirigida a prevenir que los adultos mayores y sus familias sean víctimas de estafas, así como a brindarles herramientas para identificar ofertas engañosas y proteger su información personal y financiera.

Mediante esta iniciativa, la agencia alerta sobre ofertas y promociones fraudulentas que se difunden a través de redes sociales, páginas de internet falsas y otras plataformas digitales, así como mediante enlaces enviados por correo electrónico o mensajes de texto.

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El Departamento de Justicia, alertó a los consumidores a que tomen precauciones al momento de realizar compras en línea durante la temporada navideña. ( Suministrada )

En muchos casos, estos anuncios suplantan la identidad de comercios reconocidos para inducir a los consumidores a acceder a sitios fraudulentos, con el propósito de obtener sus datos personales, robar su identidad o acceder a sus cuentas bancarias, indicó el DJ en un comunicado de prensa.

La campaña Bloquea el fraude también ofrecerá recomendaciones para verificar que una oferta sea legítima antes de hacer una compra o compartir información.

El Departamento de Justicia, alertó a los consumidores, a tomar precauciones durante la temporada de ofertas que comienza el Día de Acción de Gracias y se extiende a lo largo de la Navidad. ( Suministrada )

“En esta temporada aparecen muchas ofertas que pueden parecer atractivas, pero algunas se diseñan para engañar y obtener dinero o información personal. Invitamos a nuestros adultos mayores y a sus familias a tomarse un momento para verificar quién ofrece el producto, revisar que están en la página oficial del comercio y consultar antes de hacer un pago si algo les genera dudas”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Como parte de la orientación, el Departamento recomienda acceder directamente a la página o aplicación oficial de la tienda, en lugar de hacerlo mediante enlaces recibidos en mensajes o anuncios; comparar la dirección del sitio con la dirección oficial del comercio; y desconfiar de ofertas que exijan actuar de inmediato o pagar mediante métodos inusuales. También exhorta a no compartir contraseñas, códigos de acceso ni información bancaria ante solicitudes inesperadas.

Los familiares y cuidadores pueden apoyar a los adultos mayores conversando sobre estas señales de alerta y ayudándoles a verificar las ofertas antes de realizar una compra. Quienes necesiten orientación pueden comunicarse con la línea de ayuda del Departamento de Justicia al 787-303-9999.

Los contenidos educativos de esta fase estarán disponibles en las plataformas oficiales de la agencia.