Un escalamiento ocurrido en horas de la noche del miércoles fue investigado por agentes de la Policía de Puerto Rico en una residencia ubicada en la urbanización La Marina, en el municipio de Carolina.

Según informó el querellante, una persona ocasionó daños a una ventana de la propiedad, lo que permitió el acceso al interior de la vivienda. Una vez dentro, el individuo se apropió de varios artículos electrónicos y pertenencias personales.

Entre los objetos hurtados se encuentran dos computadoras portátiles marca Dell, una MacBook, una tableta marca Samsung, varios relojes y documentos personales, con un valor estimado de aproximadamente $5,100.

Además, fue hurtado un vehículo Hyundai Tucson, color gris, año 2018, con tablilla IZP-276, cuyo valor no fue estimado al momento.

La agente Marisol Torres, adscrita al Precinto Carolina Norte y Oeste, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, que continuará con la pesquisa.