Un escalamiento en una residencia en Vega Baja fue reportado esta madrugada con el saldo de un vehículo todo terreno desaparecido.

Según se informó, agentes de la Policía investigaron el suceso en una residencia ubicada en la calle 1 del barrio Pueblo Nuevo, del mencionado municipio.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante indicó que mientras se encontraba durmiendo escuchó ruidos provenientes del exterior de la residencia.

Al verificar, se percató de que alguien había forzado la verja de la propiedad y se había apropiado de un vehículo todo terreno marca Yamaha Banshee 350, color rojo y gris, que se encontraba en una covacha ubicada en la parte posterior de la residencia.

La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $9 mil.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja para continuar con la investigación.