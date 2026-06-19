Los fiscales Melvin Pérez Rodríguez y Meylin Ramos radicaron ayer cargos criminales por insuficiencia de fondos, apropiación ilegal, incumplimiento de contrato y maltrato a una persona de edad avanzada contra Daniel Gómez Torres, de 38 años y residente en Sabana Grande.

Según la investigación realizada por el agente Francisco Cuebas, División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del CIC de Mayagüez, el 17 de marzo el imputado contrató los servicios de la compañía de fianzas Tower Bonding & Serety Company Inc., la cual le prestó $2,000 para que quedara en libertad mientras llegaba la fecha de la vista preliminar por un caso previo.

PUBLICIDAD

Posteriormente, Gómez Torres le pagó a los fiadores con un cheque que fue devuelto por el banco por fondos insuficientes.

Por otro lado, otra investigación reveló que el 20 de febrero, en el pueblo de Lajas, una adulta mayor le entregó un cheque de gerente como depósito de un trabajo para hacerle unas rejas y este no realizó el trabajo ni devolvió el dinero.

El juez Luis Padilla Galiano determinó causa para arresto, fijando una fianza de $5,000 en el primer caso y $15,000 en el segundo caso, la cual no fue prestada.

El imputado fue fichado e ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.

La vista preliminar fue pautada para el 2 de julio de 2026.